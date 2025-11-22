На Покровському напрямку росіяни зазнають найбільших втрат і змушені задіяти оперативний резерв – УВ "Схід"

Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, де противник зосередив найбільшу кількість своїх військ.

"На Покровському напрямку ворог і надалі концентрує основні зусилля, але натомість зазнає і найбільших втрат і вже змушений задіяти оперативний резерв" - повідомляє Угрупування військ "Схід" у фейсбуці у суботу.

Як зазначається, у Покровську тривають пошуково-штурмові дії з залученням військових частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, штурмових полків та інших складових Сил оборони України.

"Протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська. Проте ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові", - йдеться у дописі.

Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації.

Через неможливість протиснути оборону Покровська ворог намагається обійти місто. Зокрема, противник малими групами спробував вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Всі ворожі групи були знищені.

Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська. На інших шляхах нарощуються додаткові інженерні загородження.

У районі Мирнограда ворог продовжує спроби наступати малими штурмовими групами, намагаючись просочитися в місто. Ці спроби вчасно виявляються, а ворога знешкоджують. "Українські підрозділи впевнено тримають оборону в місті", - йдеться у дописі.

Для українськиї підрозділів організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення всім необхідним.

"Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів", - повідомили військові.