Інтерфакс-Україна
Події
16:52 26.11.2025

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

2 хв читати
У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

У Покровську (Донецька область) тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських окупантів. Оточення українських військ немає, логістика ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі, заявляє Угруповання військ "Схід".

"Точаться бої у місті, також окупанти закидають нечисленні групи до центральної частини Покровська, завдання яких - створити картинку для пропагандистських медіа. Противник, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися до південної частини міста. Наші захисники зупиняють спроби малих ворожих груп просунутися на північ", - йдеться у повідомленні у соцмережах.

У ЗСУ зазначили, що до оборони міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, морської піхоти, штурмові підрозділи, окремі підрозділи СБУ, СБС, ССО, НГУ, ГУР.

"Загарбники планували захопити Покровськ до вересня. Наразі — кінець листопада, але бої у місті тривають. У результаті запеклих боїв ворог зазнає величезних втрат і вже змушений задіювати резерви", - йдеться у повідомленні.

УВ "Схід" також проінформувало, що ворог посилює тиск на Мирноград, намагається перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом та зайти в місто. У відповідь Сили оборони нарощують свої спроможності, задіюють необхідні засоби, щоб зірвати наступальні плани росіян. Знищується техніка та особовий склад окупантів.

"Українські захисники також активно працюють над руйнуванням логістики російської армії, завдяки чому суттєво скоротилася кількість штурмових дій із застосуванням бронетехніки з боку РФ", - наголосили у ЗСУ.

Крім того, повідомляється, що інженерні війська організували захисні коридори з сіток у тих районах, де це було можливо.

"Маршрути висування техніки доведені до максимально близької відстані до лінії зіткнення та прикриті силами ППО. Цими ж коридорами здійснюється евакуація", - запевнили в УВ "Схід".

У повідомленні також наголошується, що там, де сухопутна логістика неможлива з міркувань безпеки, застосовуються важкі дрони, НРК або робота пішими групами. НРК також активно використовують для підвозу необхідного на позиції та евакуації поранених.

"Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, та впевнено тримають визначені позиції. Оточення наших військ немає, логістика ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі. Закликаємо довіряти офіційнім джерелам і користуватись тільки перевіреною інформацією", - йдеться у повідомленні.

Теги: #покровск #угруповання_військ_схід

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 24.11.2025
Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда - УВ "Схід"

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда - УВ "Схід"

18:19 22.11.2025
На Покровському напрямку росіяни зазнають найбільших втрат і змушені задіяти оперативний резерв – УВ "Схід"

На Покровському напрямку росіяни зазнають найбільших втрат і змушені задіяти оперативний резерв – УВ "Схід"

16:39 02.11.2025
Під час комбінованих ударів по Дніпропетровщині загинули і поранені військові ЗСУ

Під час комбінованих ударів по Дніпропетровщині загинули і поранені військові ЗСУ

17:14 30.10.2025
Блокування окупантами сил оборони у Покровську немає - угруповання військ "Схід"

Блокування окупантами сил оборони у Покровську немає - угруповання військ "Схід"

11:48 29.10.2025
Ворог не перебуває у Мирнограді - УВ "Схід"

Ворог не перебуває у Мирнограді - УВ "Схід"

ВАЖЛИВЕ

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

ОСТАННЄ

Київ передав більше 1000 дронів для 72 ОМБр – Кличко

Сибіга озвучив європейським партнерам пʼять пріоритетних кроків для підтримки України і тиску на РФ

Кабмін спрямував 1,7 млрд грн як компенсацію на житло 715 сімей ветеранів

Перші ветеранські простори заплановано відкрити у Кривому Розі, Луцьку та Івано-Франківську на початку 2026р. - Свириденко

У листі фон дер Ляєн до держав-членів ЄС виписала три пропозиції щодо фінпідтримки Україна на 2026-2027рр.

Кабмін з 2026р. запускає проєкт з корекції рубців змін шкіри після поранень та опіків для військових

Уряд невдовзі передасть проєкт Ветеранського кодексу на розгляд парламенту - Свириденко

Одного з підозрюваних у справі привласнення коштів було звільнено у березні 2024р. – Філашкін

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених росактивів

Фінляндія посилює підтримку України, приєднуючись до Військово-морської коаліції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА