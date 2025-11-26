У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

У Покровську (Донецька область) тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських окупантів. Оточення українських військ немає, логістика ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі, заявляє Угруповання військ "Схід".

"Точаться бої у місті, також окупанти закидають нечисленні групи до центральної частини Покровська, завдання яких - створити картинку для пропагандистських медіа. Противник, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися до південної частини міста. Наші захисники зупиняють спроби малих ворожих груп просунутися на північ", - йдеться у повідомленні у соцмережах.

У ЗСУ зазначили, що до оборони міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, морської піхоти, штурмові підрозділи, окремі підрозділи СБУ, СБС, ССО, НГУ, ГУР.

"Загарбники планували захопити Покровськ до вересня. Наразі — кінець листопада, але бої у місті тривають. У результаті запеклих боїв ворог зазнає величезних втрат і вже змушений задіювати резерви", - йдеться у повідомленні.

УВ "Схід" також проінформувало, що ворог посилює тиск на Мирноград, намагається перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом та зайти в місто. У відповідь Сили оборони нарощують свої спроможності, задіюють необхідні засоби, щоб зірвати наступальні плани росіян. Знищується техніка та особовий склад окупантів.

"Українські захисники також активно працюють над руйнуванням логістики російської армії, завдяки чому суттєво скоротилася кількість штурмових дій із застосуванням бронетехніки з боку РФ", - наголосили у ЗСУ.

Крім того, повідомляється, що інженерні війська організували захисні коридори з сіток у тих районах, де це було можливо.

"Маршрути висування техніки доведені до максимально близької відстані до лінії зіткнення та прикриті силами ППО. Цими ж коридорами здійснюється евакуація", - запевнили в УВ "Схід".

У повідомленні також наголошується, що там, де сухопутна логістика неможлива з міркувань безпеки, застосовуються важкі дрони, НРК або робота пішими групами. НРК також активно використовують для підвозу необхідного на позиції та евакуації поранених.

"Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, та впевнено тримають визначені позиції. Оточення наших військ немає, логістика ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі. Закликаємо довіряти офіційнім джерелам і користуватись тільки перевіреною інформацією", - йдеться у повідомленні.