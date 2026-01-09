Інтерфакс-Україна
09:08 09.01.2026

Газопостачання для 376 абонентів у Рудному на Львівщині тимчасово припинено через спрацювання системи безпеки

У селищі Рудно Львівської громади внаслідок ракетної атаки спрацювала автоматична система безпеки газу, через що тимчасово припинено газопостачання для 376 абонентів на кількох вулицях, повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

"Це не аварія в мережі — захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть", — зазначив Садовий у своєму Телеграм-каналі у п’ятницю вранці.

 

