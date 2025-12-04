На трасі М-11 Львів–Шегині сталася ДТП із травмованими

На автодорозі М-11 Львів-Шегині на Львівщині сталася дорожно-транспортна пригода з травмованими, рух частково ускладнений, повідомила пресслужба патрульної поліції України.

"До уваги водіїв Львівської області! На автодорозі М-11 Львів-Шегині, біля населеного пункту Бартатів, сталася ДТП, з травмованими", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, рух частково ускладнений. Патрульні організували реверсний рух.

"Враховуйте цю інформацію під час планування маршруту руху та бережіть себе", - сказано в тексті.

Джерело: https://t.me/patrolpolice_ua/10409