Інтерфакс-Україна
Події
08:50 11.12.2025

Поліція розслідує влучання дрона у житловий будинок на Львівщині

1 хв читати
Поліція розслідує влучання дрона у житловий будинок на Львівщині

Повідомлення про влучання дрона у приватний будинок у селі Сокільники на Львівщині надійшло до поліції близько 04:00, повідомляє пресслужба поліції області.

За інформацією правоохоронців, внаслідок події пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

"На місці працюють всі профільні служби. Деталі події встановлюються", – йдеться в повідомленні пресслужюи в Facebook.

Правоохоронці продовжують огляд місця події та встановлюють обставини влучання дрона у житлову будівлю.

 

Теги: #львівська #дрон #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:37 11.12.2025
Одесита, який п'яним повідомив про мінування власного будинку, посадили під домашній арешт - поліція

Одесита, який п'яним повідомив про мінування власного будинку, посадили під домашній арешт - поліція

22:55 09.12.2025
Співробітник ТЦК у Львівській області зазнав нападу і був травмований під час перевірки документів – ОК Захід

Співробітник ТЦК у Львівській області зазнав нападу і був травмований під час перевірки документів – ОК Захід

14:40 09.12.2025
Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

02:37 09.12.2025
Мінкульт засудив побиття артистів ансамблю "Гуцулія" на Львівщині

Мінкульт засудив побиття артистів ансамблю "Гуцулія" на Львівщині

10:59 08.12.2025
На Львівщині група осіб напала на учасників ансамблю "Гуцулія", які поверталися з туру за кордоном

На Львівщині група осіб напала на учасників ансамблю "Гуцулія", які поверталися з туру за кордоном

13:31 04.12.2025
Поліція викрила шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ

Поліція викрила шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ

06:06 04.12.2025
На трасі М-11 Львів–Шегині сталася ДТП із травмованими

На трасі М-11 Львів–Шегині сталася ДТП із травмованими

14:21 29.11.2025
Двое загиблих, трое постраждалих на Дніпропетровщині через атаки ворога у п'ятницю - поліція

Двое загиблих, трое постраждалих на Дніпропетровщині через атаки ворога у п'ятницю - поліція

12:19 28.11.2025
В управління АРМА передане майно колишнього найманця ПВК "Редут", який воює проти України

В управління АРМА передане майно колишнього найманця ПВК "Редут", який воює проти України

12:44 26.11.2025
Поліція Києва інформує про ймовірне мінування ряду об’єктів, в тому числі будівлі суду, де розглядається справа детектива НАБУ Магомедрасулова

Поліція Києва інформує про ймовірне мінування ряду об’єктів, в тому числі будівлі суду, де розглядається справа детектива НАБУ Магомедрасулова

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

ОСТАННЄ

СБУ зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі - джерело

Суд розгляне позов про стягнення в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів посадовця ЗСУ

Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко

Команда IT-компанії GlobalLogic з 2022р поповнилася більш ніж 1 тис. спеціалістів

Минулої доби Харківщина зазнала атак у чотирьох населених пунктах, один загиблий, двоє поранених — ОВА

Трамп заявив про початок надання "золотих карток" для іноземців, які бажають жити у США

США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ

Кабмін призначив Петрука заступником міністра економіки і Пивоварова - держсекретарем Мінекономіки

Одещина зазнала чергової ворожої атаки БПЛА, є пошкодження об’єкту енергетики та житла

Один загиблий та восьмеро поранених під час атак на Херсонщину, пошкоджено житло та інфраструктуру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА