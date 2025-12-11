Поліція розслідує влучання дрона у житловий будинок на Львівщині

Повідомлення про влучання дрона у приватний будинок у селі Сокільники на Львівщині надійшло до поліції близько 04:00, повідомляє пресслужба поліції області.

За інформацією правоохоронців, внаслідок події пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

"На місці працюють всі профільні служби. Деталі події встановлюються", – йдеться в повідомленні пресслужюи в Facebook.

Правоохоронці продовжують огляд місця події та встановлюють обставини влучання дрона у житлову будівлю.