20:55 23.12.2025

Дрон влучив у 9-й поверх багатоповерхівки в Чернігові, про постраждалих наразі невідомо

Російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок в Чернігові у вівторок, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"БпЛА ворога влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку. Унаслідок влучання виникла пожежа, вибито вікна. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці події працюють екстрені служби, проводиться евакуація людей з будинку", - написав Брижинський в Телеграм.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару по енергооб'єкту в Чернігівському районі, внаслідок чого без енергопостачання залишилась частина обласного центру. Пізніже Брижинський повідомляв, що окупанти продовжують атакувати об'єкт.

 

 

Теги: #руйнування #дрон #чернігів

