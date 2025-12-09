Інтерфакс-Україна
22:55 09.12.2025

Співробітник ТЦК у Львівській області зазнав нападу і був травмований під час перевірки документів – ОК Захід

1 хв читати

Співробітник ТЦК під час перевірки докумиентів зазнав нападу з боку особи, яку перевіряли і був травмований, повідомило Оперативне командування "Захід" у телеграм-каналі.

"Оперативне командування "Захід" інформує: сьогодні на Львівщині стався черговий випадок зухвалої агресії щодо особового складу групи оповіщення, яка діяла відповідно до законодавства та в супроводі працівника поліції. Під час перевірки документів громадянин України мобілізаційного віку, намагаючись уникнути встановлення особи, вчинив напад та завдав військовослужбовцю травми предметом, попередньо схожим на кухонний інструмент типу "сокира-молоток". Постраждалого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії", - йдеться у повідомленні ОК "Захід".

Джерело: https://t.me/operationalcommandwest/774

Теги: #львівська #напад #тцк #постраждалий

