Сибіга про напади на громадян України у Познані: погрози з мотивів національної нетерпимості є неприпустимими

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вимагає жорсткої реакції на інцидент із нападами на двох громадян України у Познані (Польща), назвав неприпустимим погрози з мотивів національної нетерпимості.

"Обурлива ситуація сталася в Познані, де у трамваї здійснили напад на двох наших громадян тільки за те, що вони розмовляли українською мовою. Словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими та вимагають жорсткої реакції.

Доручив нашим консулам з Вроцлава оперативно відреагувати, зʼясувати всі обставини інциденту та захисти права потерпілих", - написав Сибіга у Facebook.

Він зазначив, що польська поліція вже затримала нападників, справу передано до прокуратури з клопотанням про порушення досудового розслідування за ст. 119 Кримінального кодексу Республіки Польща (протиправні дії, вчинені з мотивів національної ненависті).

Очільник МЗС додав, що Генеральне консульство України у Вроцлаві перебуває у постійному контакті з місцевими компетентними органами та тримає ситуацію на контролі.

"Дякуємо польським правоохоронцям за невідкладну реакцію, розраховуємо на притягнення винних осіб до відповідальності та належний захист прав громадян України", - написав він.

Сибіга окремо подякував Польщі за допомогу у складний час триваючої війни РФ проти України та додав, що країна розраховує на подальше зміцнення співпраці, зокрема й у правоохоронній сфері.

Раніше польські медіа повідомляли, що у місті Познань двоє чоловіків напали на громадянина України, який їхав у трамваї разом із жінкою. Про інцидент повідомив член міської ради Познані Анджей Прендке. Нападники повалили чоловіка на підлогу трамвая та почали бити його ногами. Агресія від чоловіків почалася після того, як нападники почули українську мову.