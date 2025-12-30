Інтерфакс-Україна
Події
02:50 30.12.2025

Ворог за добу втратив більша ста осіб на покровському напрямку - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 130 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 40 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів, з них 70 безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Також знищено 11 одиниць автомобільної техніки, чотири антени управління БпЛА. Крім того, уражено танк, три одиниці автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 14 укриттів для особового складу.

Загалом протягом дня на покровському напрямку агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії. Наразі бої точаться у чотирьох локаціях.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid024XFueC4xgrCo9R3WpD1kNDLkYnEJw9A7Zeev5TCwnS7ZtJCaKikNXbVpwqCAJUJ4l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:00 29.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 186 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 186 ворожих атак - Генштаб

08:52 28.12.2025
Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

22:42 27.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

22:33 27.12.2025
Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

21:33 27.12.2025
Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

02:11 27.12.2025
Сили оборони з початку доби відбили більше 200 ворожі атаки ще на 11 напрямках - Генштаб

Сили оборони з початку доби відбили більше 200 ворожі атаки ще на 11 напрямках - Генштаб

00:24 27.12.2025
Ворог за добу втратив 100 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог за добу втратив 100 осіб на покровському напрямку - Генштаб

19:31 26.12.2025
У Гуляйполі було достатньо бійців, щоб захистити КСП - командир 1 ОШП Філатов

У Гуляйполі було достатньо бійців, щоб захистити КСП - командир 1 ОШП Філатов

10:41 25.12.2025
Військовий про ситуацію у Куп'янську: росіяни в місті є, але в дуже малій кількості, повного контролю не мають

Військовий про ситуацію у Куп'янську: росіяни в місті є, але в дуже малій кількості, повного контролю не мають

23:51 22.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби майже 200 ворожі атаки ще на 10 напрямках - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби майже 200 ворожі атаки ще на 10 напрямках - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

Трамп провів позитивну розмову з Путіним щодо України – Білий Дім

Зеленський назвав "черговою брехнею" слова Лаврова про дронову атаку на резиденцію Путіна

ОСТАННЄ

Зеленський про переговори: ми не можемо просто так вийти з наших територій

У Техасі арештували 21-річного підозрюваного у симпатіях до ІДІЛ

Трамп погрожує Ірану новими атаками у разі відновлення ядерної програми

МЗС Литви про "напад" на резиденцію Путіна: очільник Кремля має на меті саботувати досягнення України і США у Флориді

Рішення щодо суверенітету України має приймати сам Київ – глава МЗС Канади

Україна і США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для економічного відновлення

У Вишгороді встановили генератори для забезпечення безперебійного електропостачання житлових будинків

Росіяни контролюють близько половини Покровська - Сирський

Ще семеро українських дітей вдалося повернути з окупованих територій

Сибіга назвав важливим для України рішення Канади про нову допомогу на 2,5 млрд канадських доларів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА