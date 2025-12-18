В Одесі військові ТЦК побили поліцейського, проводиться розслідування

Поліція Одещини розпочала розслідування за фактом побиття правоохоронця військовослужбовцями РТЦК та СП.

"Подія сталася кілька днів тому під час доставлення дільничним офіцером поліції до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку. Наразі встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, в РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати нецензурну лайку, а коли він зробив їм зауваження – вчинили бійку", - повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області.

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків слідчими територіального підрозділу поліції розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією, максимальне покарання за цей злочин – до п’яти років позбавленням волі.

Фігурантам повідомлено про підозру. Вони затримані у процесуальному порядку і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські клопочуть щодо обрання їм запобіжних заходів.

Слідство триває.