Інтерфакс-Україна
Події
14:51 18.12.2025

В Одесі військові ТЦК побили поліцейського, проводиться розслідування

1 хв читати
Поліція Одещини розпочала розслідування за фактом побиття правоохоронця військовослужбовцями РТЦК та СП.

"Подія сталася кілька днів тому під час доставлення дільничним офіцером поліції до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку. Наразі встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, в РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати нецензурну лайку, а коли він зробив їм зауваження – вчинили бійку", - повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області.

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків слідчими територіального підрозділу поліції розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією, максимальне покарання за цей злочин – до п’яти років позбавленням волі.

Фігурантам повідомлено про підозру. Вони затримані у процесуальному порядку і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські клопочуть щодо обрання їм запобіжних заходів.

Слідство триває.

Теги: #побиття #одеса #поліцейський #тцк

