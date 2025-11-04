Спецпризначенці СБУ за місяць ліквідували понад 1,5 тис. окупантів та десятки одиниць техніки на покровському напрямку

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підроздіди Служби безпеки України продовжують бойову роботу на покровському напрямку.

"Лише за останній місяць бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України в Покровську та його околицях "відмінусували" понад 1500 окупантів. Кожного дня наші воїни також знищують понад 20 од. ворожої техніки", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Крім цього, за даними СБУ, уражено 39 артилерійських комплексів, зокрема реактивних систем залпового вогню, які окупанти використовували для повітряних атак по Покровськ. Щоб створити "коридори" для успішних дронових атак по окупаційних військах, спецслужба знищила 18 ворожих засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Одночасно спецпризначенці "Альфи" здійснили серію спецоперацій "за лінією" фронту. За результатами таких рейдів було підірвано три великі склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів РФ.

Проти ворога було застосовано максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.

Загалом за останній місяць на покровському напрямку спецпризначенці "Альфи" "відмінусували": понад 1,5 тис. російських окупантів, 20 танків, 62 ББМ, 39 артилерійських систем і РСЗВ, 10 засобів ППО, 8 засобів РЕБ/РЕР, 532 одиниці автотранспорту, 592 ворожі позиції та укріплення, 2 склади з боєприпасами та 1 склад із паливно-мастильними матеріалами

Усі ураження ворожих цілей мають відеопідтвердження.