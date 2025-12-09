Інтерфакс-Україна
Події
14:20 09.12.2025

У Покровську ворог намагається просочуватися в північну частину міста, ці спроби блокуються – ОК "Схід"

2 хв читати
У Покровську ворог намагається просочуватися в північну частину міста, ці спроби блокуються – ОК "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 68 російських штурмів, на покровському напрямку було зупинені 43 атаки, повідомило у вівторок Угруповання військ "Схід".

"На покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Ворог намагається просочуватися в північну частину міста, користуючись туманом. Ці спроби блокуються, противника знищують", - повідомили на сторінці ОК "Схід" у Facebook.

За інформацією, ситуація у районі Мирнограду залишається складною, українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі.

"Ворог активно обстрілює Мирноград з допомогою КАБів. Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів", - йдеться у повідомленні.

У понеділок на покровському напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 84 окупанти, з яких 48 – безповоротно. "Крім того, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 12 безпілотних літальних апаратів, також уражено дві артилерійські системи та 15 укриттів для особового складу противника", - додали у ОК "Схід".

За даними воєнних, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

"В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 324 окупанти за минулу добу. Також знищено 1193 БпЛА різних типів та 47 одиниць іншого озброєння і техніки. Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 28 розрахунки російських БпАК. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 913 вогневих завдань", - підсумували в повідомленні.

Теги: #штурми #покровськ #угруповання_військ_схід

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:49 05.12.2025
ЦПД спростував інформацію роспропаганди про вигадані злочини ЗСУ під Покровськом

ЦПД спростував інформацію роспропаганди про вигадані злочини ЗСУ під Покровськом

17:18 03.12.2025
ДШВ: районі Мирнограда проведено кілька ротацій особового складу, Логістика ускладнена, але функціонує

ДШВ: районі Мирнограда проведено кілька ротацій особового складу, Логістика ускладнена, але функціонує

14:11 03.12.2025
Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська

Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська

12:45 02.12.2025
Ворог окупував Козацьке на Донеччині, просунувся у Покровську та Мирнограді - DeepState

Ворог окупував Козацьке на Донеччині, просунувся у Покровську та Мирнограді - DeepState

12:19 02.12.2025
У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

19:36 01.12.2025
Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

16:53 27.11.2025
У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

15:26 27.11.2025
У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

16:52 26.11.2025
У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

10:57 25.11.2025
Противник тисне на Мирноград, Сили оборони взяли у полон окупантів, які намагалися штурмувати місто - ДШВ

Противник тисне на Мирноград, Сили оборони взяли у полон окупантів, які намагалися штурмувати місто - ДШВ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив Папу Римського здійснити візит до України

Вплив російського керівництва на Міжнародний паралімпійський комітет набагато більший, ніж на МОК - Сушкевич

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

Уряд готує рішення для перерозподілу споживання і спрямування електроенергії для побутових споживачів - Свириденко

ОСТАННЄ

Rada proposes improved conditions for joining military service

Трамп заявив, що в Україні нібито використовують війну, щоб не проводити вибори

Свириденко: 1442 ветеранів та членів їх сімей отримали гранти "Власна справа" на 694 млн грн в 2025р

Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

Суд знов оголосив перерву у попередньому засіданні у справі про банкрутство КЗРК до 17 грудня

Мінкультури затвердило рекомендації з комунікацій органами влади позиції щодо РФ як держави-агресора

СБУ та Нацполіція затримали ще 9-х ділків, які торгували трофейною зброєю

У середу відбудеться друге засідання ТСК щодо "плівок Міндіча" – нардеп Железняк

Раді пропонують удосконалити умови укладення контракту про проходження військової служби

Україну офіційно запросили стати асоційованим членом Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом - Качка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА