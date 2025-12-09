У Покровську ворог намагається просочуватися в північну частину міста, ці спроби блокуються – ОК "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 68 російських штурмів, на покровському напрямку було зупинені 43 атаки, повідомило у вівторок Угруповання військ "Схід".

"На покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Ворог намагається просочуватися в північну частину міста, користуючись туманом. Ці спроби блокуються, противника знищують", - повідомили на сторінці ОК "Схід" у Facebook.

За інформацією, ситуація у районі Мирнограду залишається складною, українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі.

"Ворог активно обстрілює Мирноград з допомогою КАБів. Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів", - йдеться у повідомленні.

У понеділок на покровському напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 84 окупанти, з яких 48 – безповоротно. "Крім того, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 12 безпілотних літальних апаратів, також уражено дві артилерійські системи та 15 укриттів для особового складу противника", - додали у ОК "Схід".

За даними воєнних, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

"В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 324 окупанти за минулу добу. Також знищено 1193 БпЛА різних типів та 47 одиниць іншого озброєння і техніки. Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 28 розрахунки російських БпАК. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 913 вогневих завдань", - підсумували в повідомленні.