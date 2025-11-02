Під час комбінованих ударів по Дніпропетровщині загинули і поранені військові ЗСУ

Угруповання військ "Схід" повідомило, що внаслідок ворожого комбінованого удару по громадах Дніпропетровської області у суботу є загиблі та поранені і серед військовослужбовців ЗСУ.

"Вчора, 1 листопада 2025 року, ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних сил України", - йдеться у повідомленні у Фейсбук, а також зазначається, що ворог продовжує систематично атакувати населені пункти "у глибокому тилу та у районах наближених до лінії бойового зіткнення".

Військові повідомляють, що "працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях".