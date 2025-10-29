Ворог не перебуває у Мирнограді - УВ "Схід"

Угруповання військ "Схід" заявляє, що ворог не перебуває в Мирнограді на Донеччині, а ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України.

"Уточнення щодо ситуації у населеному пункті Мирноград. Ворог не перебуває у Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську", - йдеться у повідомленні.