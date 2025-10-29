Інтерфакс-Україна
Події
11:48 29.10.2025

Ворог не перебуває у Мирнограді - УВ "Схід"

1 хв читати
Ворог не перебуває у Мирнограді - УВ "Схід"

Угруповання військ "Схід" заявляє, що ворог не перебуває в Мирнограді на Донеччині, а ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України.

"Уточнення щодо ситуації у населеному пункті Мирноград. Ворог не перебуває у Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #уточнення #угруповання_військ_схід #мирноград

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:34 29.10.2025
Росіяни прорвалися на околиці Мирнограда, на покровському напрямку тривають вуличні бої – речник угрупування "Схід"

Росіяни прорвалися на околиці Мирнограда, на покровському напрямку тривають вуличні бої – речник угрупування "Схід"

16:48 01.09.2025
Сили оборони не допустили прориву ворога у Мирноград – DeepState

Сили оборони не допустили прориву ворога у Мирноград – DeepState

17:07 22.04.2025
Внаслідок обстрілів Мирнограда 3 людини загинули та 2 дістали поранень – ОВА

Внаслідок обстрілів Мирнограда 3 людини загинули та 2 дістали поранень – ОВА

14:59 12.03.2025
Ворог атакував Покровськ і Мирноград: 3 людей загинуло, 2 поранено – Офіс генпрокурора

Ворог атакував Покровськ і Мирноград: 3 людей загинуло, 2 поранено – Офіс генпрокурора

11:27 25.09.2024
Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнило низку питань щодо призову за мобілізацією окремих категорій громадян

Командування Сухопутних військ ЗСУ уточнило низку питань щодо призову за мобілізацією окремих категорій громадян

19:34 29.04.2024
Унаслідок обстрілу Харкова постраждав чоловік - уточнена інформація

Унаслідок обстрілу Харкова постраждав чоловік - уточнена інформація

20:49 27.05.2023
У Генштабі уточнили кількість втрат окупантів за добу

У Генштабі уточнили кількість втрат окупантів за добу

18:29 12.05.2023
Повітряні сили ЗСУ щодо даних ЗМІ про 90% ефективності ППО: Такий відсоток стосується не всіх ворожих засобів ураження

Повітряні сили ЗСУ щодо даних ЗМІ про 90% ефективності ППО: Такий відсоток стосується не всіх ворожих засобів ураження

20:25 24.02.2023
Рада уточнила розрахунок експортного мита на вторсировину, щоб уникнути її вивезення за заниженими ставками

Рада уточнила розрахунок експортного мита на вторсировину, щоб уникнути її вивезення за заниженими ставками

08:36 14.01.2023
За уточненою інформацією у Харкові було два прильоти – Терехов

За уточненою інформацією у Харкові було два прильоти – Терехов

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

ОСТАННЄ

ОП і МЗС визначили чіткі критерії партнерства з іншими державами - Єрмак

СБУ затримала в Києві колишнього військового інструктора-іноземця, який працював на ФСБ

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

Киянин без дозволів побудував приміщення у прибережній зоні о.Тельбін та здав його в оренду під клініку

Сухо і доволі тепло буде на переважній території України у четвер

Україна спільно з партнерами розробляє нові моделі допомоги ветеранам – нардеп Тарасенко

Майже 360 тис. книг придбали 18-річні українці за програмою "єКнига" за три квартали - УІК

УЧХ відкрив пункт допомоги після вибуху у будинку в Хмельницькому

На всіх угорських пунктах пропуску на кордоні з Україною запроваджено систему EES

7 корпус ШР ДШВ: для оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис. осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА