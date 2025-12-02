Ворог окупував Козацьке на Донеччині, просунувся у Покровську та Мирнограді - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупаційні війська захопили Козацьке Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області, просунулися у Покровську та Мирнограді, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у вівторок.

"Ворог окупував Козацьке (окупаційна радянська назва Московське), а також просунувся у Покровську, Мирнограді, поблизу Шахового Миколаївки та Кам’янського", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграм-каналі.

Як повідомлялося днем раніше, російські окупанти продовжують спроби закріплюватись на півночі та в центрі міста Покровськ, а логістичне забезпечення сусіднього міста Мирноград виконується виключно безпілотними комплексами.

"Ситуація залишається критичною. Битва за Покровськ та Мирноград триває", - зазначили у DeepState. За даними аналітиків, противник продовжує розпорошуватися по Покровську та його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль.

За даними DeepState, темпи просування ворога на покровському та добропільському напрямках в Донецькій області на минулому тижні скоротилися у 10 разів: окупанти зайняли там 3,82 кв. км, тоді як за позаминулий - 38,73 кв. км.