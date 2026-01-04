Інтерфакс-Україна
Події
13:19 04.01.2026

Ворог просунувся на Харківщині та Донеччині – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог просунувся біля с. Степова Новоселівка у бік с. Піщане Петропавлівській сільській громаді Куп'янського району Харківської області та у Костянтинівці Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецькій області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на куп'янському напрямку зросла на 3,18 кв. км, за рахунок еквівалентного зменшення "сірої" зони.

На костянтинівському напрямку ворог збільшив окуповану територію на 12,09 кв. км, також за рахунок зменшення "сірої" зони.

Таким чином, загальна площа окупованої української території зросла за минулу добу на 15,27 кв. км

Раніше повідомлялось, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13,64 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому на 2 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Теги: #deepstate

