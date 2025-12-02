У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

У Покровську (Донецька область) тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

"Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу пропагандистського встановлення свого прапора в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп", - сказав Ковальов.

У Генштабі наголосили, що "намагання окупантів створювати пропагандистські ілюстрації того, що вони начебто контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їх живої сили". Водночас попри несприятливі погодні умови, українські підрозділи не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника.

Як повідомив Ковальов, у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - розповів він.

Загалом на Покровському напрямку українські захисники минулої доби зупинили 72 штурмові дії агресора у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупантів, з них 81 — безповоротно. Знищено одинадцять безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки. Крім того, пошкоджено два автомобілі та одну артилерійську систему противника.