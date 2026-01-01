У грудні окупанти скоротили темпи захоплення українських територій — на 12% менше, ніж у листопаді - DeepState

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За даними OSINT-проєкту DeepState, у грудні російські війська окупували 445 кв. км українських територій, що на 12% менше порівняно з листопадом, водночас кількість штурмових дій противника скоротилася на 9%, що, за оцінкою проєкту, пов’язано з кадровими проблемами в армії РФ.

Найактивніше ворог діяв у районі Слов’янська, де зафіксовано 35% усіх просувань. Втрата Сіверська стала серйозним ударом, але на цю ділянку припало лише 5% штурмових дій. "…підтверджує факт, на жаль, наявності проблем і високого рівня ефективності кацапських штурмів", — зазначають у дописі, оприлюдненому в Телеграмі.

У районі Гуляйполя зафіксовано 10% втрат територій при 11% штурмових дій. Автори відзначають проблемну ситуацію зі 102-ю окремою бригадою, але при цьому оборонні дії не оцінюють як погані.

"На Покровський відтинок припало 26.5% втрат територій і 32.5% штурмів. За такої інтенсивності, і незважаючи на більші, ніж зазвичай територіальні втрати, оборона тут досі є ефективною", - йдеться в повідомленні.

У Новопавлівці (Олександрівці), де у зоні відповідальності 20-го армійського корпусу, припало 8% втрат територій при 11% штурмових дій. За останні два місяці динаміка боїв впала на третину, а кількість втрат територій зменшилася в рази.