Інтерфакс-Україна
Події
08:05 01.01.2026

У грудні окупанти скоротили темпи захоплення українських територій — на 12% менше, ніж у листопаді - DeepState

1 хв читати
У грудні окупанти скоротили темпи захоплення українських територій — на 12% менше, ніж у листопаді - DeepState
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За даними OSINT-проєкту DeepState, у грудні російські війська окупували 445 кв. км українських територій, що на 12% менше порівняно з листопадом, водночас кількість штурмових дій противника скоротилася на 9%, що, за оцінкою проєкту, пов’язано з кадровими проблемами в армії РФ.

Найактивніше ворог діяв у районі Слов’янська, де зафіксовано 35% усіх просувань. Втрата Сіверська стала серйозним ударом, але на цю ділянку припало лише 5% штурмових дій. "…підтверджує факт, на жаль, наявності проблем і високого рівня ефективності кацапських штурмів", — зазначають у дописі, оприлюдненому в Телеграмі.

У районі Гуляйполя зафіксовано 10% втрат територій при 11% штурмових дій. Автори відзначають проблемну ситуацію зі 102-ю окремою бригадою, але при цьому оборонні дії не оцінюють як погані.

"На Покровський відтинок припало 26.5% втрат територій і 32.5% штурмів. За такої інтенсивності, і незважаючи на більші, ніж зазвичай територіальні втрати, оборона тут досі є ефективною", - йдеться в повідомленні.

У Новопавлівці (Олександрівці), де у зоні відповідальності 20-го армійського корпусу, припало 8% втрат територій при 11% штурмових дій. За останні два місяці динаміка боїв впала на третину, а кількість втрат територій зменшилася в рази.

 

Теги: #війна #ситуація #території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:56 01.01.2026
Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

04:55 01.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

00:22 01.01.2026
Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

00:06 01.01.2026
У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

08:41 31.12.2025
Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

22:19 30.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

18:28 30.12.2025
Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

09:27 30.12.2025
Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

04:51 30.12.2025
Сили оборони з початку доби відбили 136 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

Сили оборони з початку доби відбили 136 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

03:37 30.12.2025
Зеленський про переговори: ми не можемо просто так вийти з наших територій

Зеленський про переговори: ми не можемо просто так вийти з наших територій

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодило 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях – Повітряні сили

На зустрічі радників 3 січня очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради – Умєров

Зеленський звільнив Магомедова з поста голови НКЦПФР – указ

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

ОСТАННЄ

ППО знешкодило 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях – Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 171 од. спецтехніки - Генштаб

Одноразова допомога при народженні дитини становить 50 тис. грн. з 1 січня

ОВА: Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок обстрілів Херсонщини за добу

Мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 234 грн з 1 січня

Волинська область зазнала масованої атаки БпЛА: є влучання в об’єкти критичної інфраструктури та масштабні відключення світла - ОВА

Одеса в новорічну ніч зазнала кількох хвиль атак ударних БпЛА: зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків

1 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Запоріжжі кількість поранених через ворожий обстріл збільшилась до п’яти, серед них дитина – ОВА

Франція та Великобританія готові надати до 15 тисяч військових для гарантій безпеки в Україні – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА