Інтерфакс-Україна
Події
04:51 30.12.2025

Сили оборони з початку доби відбили 136 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

2 хв читати

З початку доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень ще на 11 напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 31 авіаційний удар, скинувши 77 керованих авіабомб, здійснив 2559 обстрілів та 3202 ударів дронами-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські військові відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили дев’ять атак поблизу Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

На лиманському напрямку ворог здійснив дев’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя. Три бойових зіткнення тривають дотепер.

На слов’янському напрямку українські військові відбили дві атаки ворога у районі Дронівки, ще один бій досі триває.

Ворог 16 разів намагався вклинитися в українську оборону на костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На олександрівському напрямку українські оборонці зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано 22 бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я, досі тривають три боєзіткнення.

На оріхівському напрямку з початку доби ворог двічі наступав поблизу Степового та Щербаків.

На придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися йти вперед, але безрезультатно.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid024XFueC4xgrCo9R3WpD1kNDLkYnEJw9A7Zeev5TCwnS7ZtJCaKikNXbVpwqCAJUJ4l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:50 30.12.2025
Ворог за добу втратив більша ста осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог за добу втратив більша ста осіб на покровському напрямку - Генштаб

04:00 29.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 186 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 186 ворожих атак - Генштаб

08:52 28.12.2025
Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

22:42 27.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

22:33 27.12.2025
Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

21:33 27.12.2025
Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

02:11 27.12.2025
Сили оборони з початку доби відбили більше 200 ворожі атаки ще на 11 напрямках - Генштаб

Сили оборони з початку доби відбили більше 200 ворожі атаки ще на 11 напрямках - Генштаб

00:24 27.12.2025
Ворог за добу втратив 100 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог за добу втратив 100 осіб на покровському напрямку - Генштаб

19:31 26.12.2025
У Гуляйполі було достатньо бійців, щоб захистити КСП - командир 1 ОШП Філатов

У Гуляйполі було достатньо бійців, щоб захистити КСП - командир 1 ОШП Філатов

10:41 25.12.2025
Військовий про ситуацію у Куп'янську: росіяни в місті є, але в дуже малій кількості, повного контролю не мають

Військовий про ситуацію у Куп'янську: росіяни в місті є, але в дуже малій кількості, повного контролю не мають

ВАЖЛИВЕ

Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

Трамп провів позитивну розмову з Путіним щодо України – Білий Дім

Зеленський назвав "черговою брехнею" слова Лаврова про дронову атаку на резиденцію Путіна

ОСТАННЄ

Ворог вдарив по Запоріжжю, є пошкодження

Глави МЗС України та Перу обговорили ситуацію на фронті, атаки РФ та переговори у Флориді

Зеленський про переговори: ми не можемо просто так вийти з наших територій

У Техасі арештували 21-річного підозрюваного у симпатіях до ІДІЛ

Трамп погрожує Ірану новими атаками у разі відновлення ядерної програми

МЗС Литви про "напад" на резиденцію Путіна: очільник Кремля має на меті саботувати досягнення України і США у Флориді

Рішення щодо суверенітету України має приймати сам Київ – глава МЗС Канади

Україна і США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для економічного відновлення

У Вишгороді встановили генератори для забезпечення безперебійного електропостачання житлових будинків

Росіяни контролюють близько половини Покровська - Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА