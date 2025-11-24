Інтерфакс-Україна
Події
18:52 24.11.2025

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда - УВ "Схід"

У Покровську на Донеччині триває ліквідація противника в міській забудові, також організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, повідомляє Оперативне командування "Схід".

"У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що ворог зазнає значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються.

Загалом підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" від початку доби відбили 43 російські штурми.

На Покровському напрямку протягом дня противника 22 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Філія, Дачне. Три боєзіткнення досі тривають.

Теги: #угруповання_військ_схід

