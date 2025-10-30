Блокування окупантами сил оборони у Покровську немає - угруповання військ "Схід"

Угруповання військ "Схід" спростовує інформацію про нібито блокування українських підрозділів російськими окупантами в місті Покровськ (Донецька обл.).

"Блокування" ворогом наших Сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні на сторінці угруповання у Facebook в четвер.

Повідомляється, що окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на покровському напрямку, зокрема у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, і в самому Покровську ситуація залишається складною і динамічною.

"Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто Покровськ і намагаються переміщуватись та накопичуватись у цьому населеному пункті. У місті проводяться ударно-пошукові дії. Ці ворожі підрозділи та окремі піхотинці знищуються нашими воїнами. Нарощуються сили та засоби для пошуку і знищення противника, зокрема збільшується кількість засобів безпілотних систем", - йдеться в повідомленні.

В місті за минулу добу 29 жовтня українські воїни зі складу 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували 13 окупантів, чотири з них біля стели на вʼїзді до міста в північно-західній частині.

"Логістика до міста ускладнена через ворожі FPV, проте не перервана. Використовуються різноманітні засоби протидії, захисту та підтримки логістичних шляхів. Сили оборони України продовжують зачистку Покровська від російських загарбників", - розповіли в угрупованні "Схід".

Як повідомлялося, у вівторок президент України Володимир Зеленський заявив про бої у Покровську і що захоплення міста є головною метою ворога.

29 жовтня 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис осіб і що окупанти проводять масовану інфільтрацію в Покровськ. За їх даними, у смузі їх відповідальності ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів, триває оборонна операція.

30 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав район Покровсько-Мирноградської агломерації, де противник нарощує активність, зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу. "Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп’янську, не відповідають дійсності", - зазначив він.