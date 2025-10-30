Інтерфакс-Україна
Події
12:39 30.10.2025

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав район Покровсько-Мирноградської агломерації, де противник нарощує активність.

"Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Тут важливі: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань. Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад", - написав він у Facebook.

Під час поїздки Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу, заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції.

"Віддав необхідні розпорядження. У контексті покращення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також прийнято низку інших рішень", - заявив головком.

"Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп’янську, не відповідають дійсності", - зазначив він.

Разом з тим, як підкреслив Сирський, у Покровську ворожа піхота, "уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання - виявити її і знищити".

За його словами, у таких умовах вкрай важлива якісна робота українських розвідувальних та ударних дронів. Крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші.

Сирський запевнив, що "усі рішення приймаються оперативно".

"В їх основі лежить дотримання розумного балансу між цілями і спроможностями. Але головний приорітет - збереження життя наших воїнів", - наголосив він.

