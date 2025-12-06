Сирський у День ЗСУ: Не маємо права повторити помилки сторічної давнини, мусимо вистояти і обов’язково вистоїмо

Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без наших Збройних сил України та українських військовослужбовців, наголосив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у зверненні з нагоди Дня ЗСУ, опублікованому в телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в суботу.

"Ми прагнемо закінчити цю війну, як ніхто інший. Але ми знаємо точно, що жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без наших Збройних Сил. Неможлива без українського солдата. У день Збройних Сил України я хочу привітати кожного українського захисника і захисницю. Усіх, хто наближає перемогу та довгоочікуваний мир для України. Це честь – іти з вами пліч-о-пліч в одному строю, - сказав Сирський.

Він віддав шану полеглим в боротьбі і заявив, що їх жертва "буде відплачена та не буде марною". "Потом, кров’ю, але йдемо до своєї мети: завдати агресору військової поразки, зберегти Україну, відстояти її незалежність і волю", - наголосив головнокомандувач.

Він зазначив, що ЗСУ є відбитком українського суспільства, "який показує, хто ми є як нація: солідарні, наполегливі, незламні", і назвав їх "міцною основою української державності".

"Сучасне українське військо – загартоване, навчене, технологічне. Військо свідоме своєї історичної місії. Ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. Мусимо вистояти у війні за свободу й незалежність. І ми обов’язково вистоїмо", - наголосив Сирський.