15:54 17.12.2025

ДОТ вперше закупить ДНК-системи для ЗСУ

Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони України вперше закупить ДНК-системи для військовослужбовців Збройних Сил України, які використовуватимуться для відбору біологічних зразків, повідомляється на сайті українського оборонного відомства.

"Ці ДНК-набори є ключовим інструментом для ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти та встановлення осіб невпізнаних тіл. У межах закупівлі планується придбати 150 тис комплектів на загальну суму 37,8 млн грн. Закуплені системи використовуватимуться для відбору біологічних зразків із подальшим формуванням геномного реєстру військовослужбовців. Такий реєстр є критично важливим у воєнний час - він дає змогу суттєво скоротити терміни ідентифікації та забезпечити юридично підтверджені результати для родин захисників", - йдеться в повідомленні.

Уся геномна інформація зберігатиметься відповідно до вимог закону "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" у спеціально облаштованих умовах з гарантіями захисту, цілісності та довготривалого зберігання даних, наголосили у Міноборони.

"Зазначимо, що системний збір біологічних зразків є міжнародною практикою: у більшості цивілізованих країн це базовий підхід, який дозволяє забезпечити точну й своєчасну ідентифікацію військових. Генетична експертиза не лише допомагає родинам отримати підтверджену відповідь про долю близьких, а й відіграє важливу роль у документуванні подій війни, збереженні історичної пам’яті та посиленні державної системи обліку й ідентифікації", - додали у відомстві.

