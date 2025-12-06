Інтерфакс-Україна
07:49 06.12.2025

Головнокомандувач ЗСУ привітав військових із Днем Збройних сил України: Потом і кров’ю йдемо до мети

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав військовослужбовців із Днем Збройних сил України, наголосивши на незламності українського війська та його ролі в боротьбі проти російської агресії.

"Сьогодні – наш день. День Збройних Сил України. Сьогодні Збройні Сили – це дзеркало українського суспільства, яке показує, хто ми є як нація: солідарні, наполегливі, незламні. Це міцна основа української державності", — зазначив Сирський.

Він нагадав про історичні традиції українського війська, а також про сучасні успіхи: "Уже наш нинішній досвід – розгром росіян під Києвом, героїзм захисників Маріуполя, Харківська контрнаступальна операція, звільнення правобережжя Херсонщини та острова Зміїний, битва за Чорне море, Курська наступальна операція. Ми знаємо, як бити переважаючого ворога".

"Сучасне українське військо свідоме своєї історичної місії. Ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. Мусимо вистояти у війні за свободу й незалежність. І ми обов’язково вистоїмо, хоч як важко нам на полі бою", – наголосив головнокомандувач.

Головнокомандувач привітав усіх військовослужбовців, "хто тримає фронт і б’є ворога, наближаючи перемогу та довгоочікуваний мир для України". Він також попросив пробачення у родин загиблих на війні українських захисників.

"Потом, кров’ю, але йдемо до своєї мети: завдати агресору військової поразки, зберегти Україну, відстояти її незалежність і волю", – зазначив Сирський у дописі, оприлюдненому в Facebook ранком суботи.

Сирський також висловив вдячність міжнародним партнерам України та підкреслив роль ЗСУ як "щит Європи від російської орди". Він наголосив на сучасних символах боротьби: "дрони, ракети, удари по глибоких тилах ворога далекобійними системами власного виробництва", що дозволяє "переносити війну на територію росії – туди, звідки вона прийшла".

 

