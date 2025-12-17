Інтерфакс-Україна
Події
11:55 17.12.2025

Українськім воїнам вдалося взяти під контроль майже 90% території Купʼянська - Сирський

Фото: https://www.facebook.com

Завдяки активним пошуково-ударним діям українським воїни вдалося відкинути окупантів від Куп’янська у Харківській області та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Про це Сирський повідомив під час участі у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", що відбулося у форматі відеоконференції у вівторок.

"Навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України. Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста", - написав головком у Facebook.

Він поінформував загалом партнерів про поточну ситуацію на фронті, яка залишається складною. Сирський зазначив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. За його словами, незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла.

Теги: #харківська_область #сирський

