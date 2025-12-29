Передбачена мирним планом США чисельність ЗСУ достатня для обороноздатності країни – Сирський

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Визначена запропонованим США проєктом мирного плану чисельність української армії в 800 тис. осіб є достатньою, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Ця цифра справді гарантує нам відсіч збройній агресії у разі її поновлення. Також ця цифра гарантує нам плановий процес мобілізації. Тобто нас не обмежують в мобілізації. Всі наші мобілізаційні показники та можливості зберігаються. Спочатку нам пропонували зменшити кількість наших військовослужбовців до 600 тисяч. Але якраз цифра у 800 тисяч нас задовольняє", - заявив Сирський в інтерв’ю "24 Каналу".

Щодо можливого відведення військ, зокрема з Донеччини, Сирський зазначив, що робота ще ведеться.

"Ми люди військові, наше головне завдання – захищати країну. Тому, звісно, у цих переговорах беруть участь і наші військові, насамперед начальник Генштабу. Сам хід цих перемовин контролює керівництво нашої держави. Я думаю, що всі ці питання ще неодноразово підійматимуть та обговорюватимуть. Рішення ухвалюватимуть обґрунтовано. Це лиш один з варіантів", - сказав Сирський.