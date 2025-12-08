Сирський наголосив на важливості адаптації військовослужбовців на початку БЗВП для протидії СЗЧ

Фото: https://www.facebook.com

Адаптація військовослужбовців на початку проходження базової військової підготовки (БЗВП), строк якого подовжений до 51 дня, є важливою для протидії самовільного залишення ними військових частин (СЗЧ), наголосив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради.

"Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу – вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна… Окремо відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку", - написав Сирський у Facebook в понеділок.

За його словами, за результатами аудиту є відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП і вже "чітко бачимо лідерів, на яких повинні рівнятись інші".

Також головнокомандувач зазначив важливість заходів безпеки у навчальних центрах, які оцінив як незадовільні. "Продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України. Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань", - написав Сирський.