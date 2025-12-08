Інтерфакс-Україна
Події
11:08 08.12.2025

Сирський наголосив на важливості адаптації військовослужбовців на початку БЗВП для протидії СЗЧ

Сирський наголосив на важливості адаптації військовослужбовців на початку БЗВП для протидії СЗЧ
Адаптація військовослужбовців на початку проходження базової військової підготовки (БЗВП), строк якого подовжений до 51 дня, є важливою для протидії самовільного залишення ними військових частин (СЗЧ), наголосив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради.

"Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу – вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна… Окремо відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку", - написав Сирський у Facebook в понеділок.

За його словами, за результатами аудиту є відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП і вже "чітко бачимо лідерів, на яких повинні рівнятись інші".

Також головнокомандувач зазначив важливість заходів безпеки у навчальних центрах, які оцінив як незадовільні. "Продовжуємо відсувати підготовку і навчання подалі від фронту, закріплюємо армійські корпуси за полігонами в центрі та на заході України. Водночас наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. На деяких об’єктах стан забезпечення безпеки – незадовільний! Легковажити безпекою наших військовослужбовців не маємо права. Віддав необхідні розпорядження для вирішення проблемних питань", - написав Сирський.

Теги: #сзч #бзвп #сирський

