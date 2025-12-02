Підрозділам ЗСУ вдалося суттєво покращити тактичне положення в Купянську - Сирський

Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про продовження зачистки території міста Куп’янськ Харківської області від російських окупантів.

На своїй сторінці у Facebook головнокомандувач зазначив, що працював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Купʼянськ. "Змістовна розмова з командним складом пошуково-ударного угруповання. Обговорили виконання заходів для стабілізації ситуації в районі Куп’янська. Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки – інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані", - написав Сирський.

За його словами, триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів. Він також заявив, що ті мають "успіхи хіба що в площині пропаганди". "Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність", - наголосив головком.

Також він поспілкувався з особовим складом, віддав вказівки для забезпечення військ відповідно до потреб, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого впливу на ворога.

"Відзначаю щільну взаємодію та узгодженість дій на Куп’янському напрямку різних складових Сил оборони України – Збройних сил, Національної гвардії тощо", - додав Сирський.