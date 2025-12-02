Інтерфакс-Україна
Події
18:35 02.12.2025

Підрозділам ЗСУ вдалося суттєво покращити тактичне положення в Купянську - Сирський

1 хв читати
Підрозділам ЗСУ вдалося суттєво покращити тактичне положення в Купянську - Сирський
Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про продовження зачистки території міста Куп’янськ Харківської області від російських окупантів.

На своїй сторінці у Facebook головнокомандувач зазначив, що працював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Купʼянськ. "Змістовна розмова з командним складом пошуково-ударного угруповання. Обговорили виконання заходів для стабілізації ситуації в районі Куп’янська. Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки – інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані", - написав Сирський.

За його словами, триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів. Він також заявив, що ті мають "успіхи хіба що в площині пропаганди". "Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність", - наголосив головком.

Також він поспілкувався з особовим складом, віддав вказівки для забезпечення військ відповідно до потреб, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого впливу на ворога.

"Відзначаю щільну взаємодію та узгодженість дій на Куп’янському напрямку різних складових Сил оборони України – Збройних сил, Національної гвардії тощо", - додав Сирський.

Теги: #зсу #харківщина #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:07 02.12.2025
Більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ - Угруповання обʼєднаних сил

Більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ - Угруповання обʼєднаних сил

22:03 28.11.2025
Сирський за підсумками поїздки на Харківщину: наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога

Сирський за підсумками поїздки на Харківщину: наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога

16:53 27.11.2025
У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

10:00 26.11.2025
1 центр рекрутингу презентує підрозділи Сухопутки: 61 окрема механізована Степова бригада

1 центр рекрутингу презентує підрозділи Сухопутки: 61 окрема механізована Степова бригада

09:40 26.11.2025
Порошенко передає у війська 520 генераторів

Порошенко передає у війська 520 генераторів

11:13 25.11.2025
Генштаб ЗСУ: в РФ українською зброєю уражено два воєнні підприємства – авіаремонтний завод та виробник БпЛА "Молнія" та два нафтові об'єкти

Генштаб ЗСУ: в РФ українською зброєю уражено два воєнні підприємства – авіаремонтний завод та виробник БпЛА "Молнія" та два нафтові об'єкти

21:02 20.11.2025
Найкращою гарантією безпеки України є її сильні Збройні сили - Жовква

Найкращою гарантією безпеки України є її сильні Збройні сили - Жовква

18:45 20.11.2025
Порошенки передали військовим 900 тисяч квадратних метрів для маскувальних сіток

Порошенки передали військовим 900 тисяч квадратних метрів для маскувальних сіток

11:39 20.11.2025
Майже 2/3 українців продовжують донатити на ЗСУ, 4% служать - опитування Rakuten Viber

Майже 2/3 українців продовжують донатити на ЗСУ, 4% служать - опитування Rakuten Viber

18:26 19.11.2025
Основна увага командування ЗСУ - на всебічному забезпеченні українського угрупування під Покровськом – Сирський

Основна увага командування ЗСУ - на всебічному забезпеченні українського угрупування під Покровськом – Сирський

ВАЖЛИВЕ

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

ОСТАННЄ

Каллас про припинення війни: Цей тиждень може стати визначальним для дипломатії

Стартував 1-й етап програми "УЗ 3000" для прифронтових громад з можливістю придбати квиток з 3 грудня

Ремонт мосту на ПП "Солотвино" продовжується, обмеження діятиме ще 22 доби

Швеція виділяє новий пакет цивільної допомоги Україні на суму EUR100 млн

Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну - Сибіга

Уряд ухвалив план реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози з 6 рівнями критичності

Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

Внаслідок ворожих атак у листопаді пошкоджено 148 житлових будинків у Харкові

ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

Різкі заяви Путіна посилюють тиск перед ключовими переговорами зі США щодо України – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА