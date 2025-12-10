Інтерфакс-Україна
16:18 10.12.2025

Офіс генпрокурора перестав публікувати дані щодо кількості зареєстрованих випадків СЗЧ

Офіс генерального прокурора перестав публікувати дані щодо кількості зареєстрованих випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) на період воєнного стану.

"У зв’язку з великою кількістю запитів надаємо роз’яснення щодо обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення в умовах воєнного стану. Повідомляємо, що кримінальні правопорушення, передбачені статтями 407, 408 та іншими статтями Розділу XIX Кримінального кодексу України "Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення)", належать до категорії відомостей з обмеженим доступом", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у середу.

У відомстві зазначають, що це вимушений і законний крок, спрямований на захист національної безпеки, недопущення використання таких даних проти України, збереження стабільності та довіри до сил оборони в умовах війни, а також протидію інформаційно-психологічним операціям держави-агресора.

Офіс генпрокурора зазначає, що оприлюднення таких відомостей може бути використано для дискредитації сил оборони, формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан військовослужбовців, оцінки рівня дисципліни та боєздатності підрозділів, системи мобілізаційної роботи, а також для ворожої пропаганди.

Під обмеження підпадають: узагальнені статистичні дані про кримінальні правопорушення з 24 лютого 2022 року; інформація про осіб, які вчинили такі правопорушення; дані з документів органів прокуратури.

Як зазначається, обмеження стосується також офіційних інформаційних ресурсів органів прокуратури. У відомстві наголосили, що вони діятимуть лише на період воєнного стану.

Раніше Офіс генерального прокурора України перестав публікувати дані щодо кількості зареєстрованих кримінальних проваджень по ст. 407 (СЗЧ) і ст. 408 (дезертирство).

Теги: #сзч #офіс_генпрокурора

