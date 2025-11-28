Інтерфакс-Україна
22:03 28.11.2025

Сирський за підсумками поїздки на Харківщину: наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога

На Куп’янському напрямку українські підрозділи утримують визначені рубежі та посилюють вогневий вплив на російські сили, щоб блокувати їхні шляхи постачання, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками поїздки на Харківщину.

За його словами, бої у цьому районі відзначаються високою динамікою та вимагають максимальної узгодженості дій між підрозділами.

"Наші воїни продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Такі активні дії щоденно відбуваються в межах комплексних заходів з метою стабілізації обстановки в Куп’янську", – зазначив Сирський.

Він повідомив, що у самому місті триває виявлення російських військових, які інфільтрувалися через українські бойові порядки. Їхнє знищення або взяття в полон є однією з ключових задач підрозділів, що працюють у районі.

Головнокомандувач також спростував заяви російського керівництва про ситуацію в Куп’янську.

"Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Купʼянську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менше 40 російських абонентів радіообміну", - наголосив Сирський у Facebook.

Під час поїздки він заслухав доповіді командирів щодо нагальних потреб військ і віддав необхідні вказівки для всебічного забезпечення підрозділів.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1FRbxDyBen/?mibextid=wwXIfr

