Сирський: Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська - бій триває

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про продовження "надзвичайно складного етапу" оборони Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Саме тому знову працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів. Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська", - написав він у Facebook.

Головком зазначив, що у районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

"Безпосередньо в містах наші воїни продовжують утримувати визначені райони. У той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу", - наголосив він.

За словами Сирського, з цією метою в ході наради з командирами вони уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника.

Головком проінформував, що для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів. У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА.