20:50 16.12.2025

Україна і Польща визначили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026р

Українсько-польська робоча група з питань історичної памʼяті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік, повідомляє Міністерство культури.

"Сторони обговорили питання підготовки спільного підсумкового документу за результатами ексгумаційних робіт в Пужниках та важливість продовження співпраці з історичних питань для обох країн", - йдеться в повідомленні відомства по результатам засідання українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті, яке відбулося у вівторок у Варшаві (Польща). 

Також українська сторона передала польським колегам "Пропозиції стосовно проведення пошукових та ексгумаційних досліджень в Україні в умовах правового режиму воєнного стану та в Республіці Польща".

Крім того, робоча група підбила підсумки діяльності за 2025 рік, а також напрацювала плани і засади подальшої роботи в 2026 році, зокрема стосовно ексгумаційних та пошукових робіт як на території України, так і на території Польщі.

Зазначається, що домовленості були окреслені у спільному комюніке.

Згідно з комюніке, Україна і Польша представили перелік місць, щодо яких кожна зі сторін висловлює зацікавленість у проведенні пошукових робіт з особливим урахуванням заяв,

Також зазначається, що діяльність у чинному форматі робочої групи буде продовжена у 2026 році. 

Зокрема, передбачено, що на території України планується продовжити роботи на місці колишнього села Пужники та у Львові (на території колишнього села Голоско), а на території Республіки Польща — у Юречковій.

На 2026 рік заплановано також пошуки та ексгумації з українського боку: в Углах, а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька та Острівки, а у Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.

Крім того, в кінці вересня проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

13 жовтня Україна надала Польщі дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Угли Рівненської області, та поінформовано про готовність надати згоду на проведення аналогічних робіт у селі Гута-Пеняцька Львівської області після завершення всіх необхідних технічних процедур.

 

 

Теги: #польща #ексгумаційні_роботи

