У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за результатами поїздками на Донеччину повідомив, що упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км.

"Питання оборони Покровська, Мирнограда та прилеглих до них територій розглядаємо комплексно", - написав він у фейсбуці у четвер.

"Блокуємо спроби штурмувати міста малими піхотними групами. З цією метою, а також для відновлення втрачених позицій, наші визначені підрозділи проводять активні дії. Упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км", - додав він.

За словами Сирського, противник, зазнавши значних втрат та наразившись на український дієвий опір, був змушений задіяти в районі Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв.

"Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним", - наголосив головком.

Він зазначив , що під час час наради з командирами обговорили питання посилення підрозділів та узгодженого застосування резервів. Особлива увага – забезпеченню просування українських штурмових підрозділів.

Також, за словами Сирського, продовжується робота над утриманням наявних та облаштуванням додаткових логістичних шляхів.

"Маємо максимально забезпечувати наше угруповання та проводити вчасну медичну евакуацію поранених. Маємо не лише тримати позиції, а й зберігати життя і здоров’я наших захисників і захисниць", - наголосив головком.