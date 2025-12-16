Інтерфакс-Україна
20:56 16.12.2025

Ворог окупував Серебрянку та просунувся у Бахмутському районі на Донеччині – DeepState

Ворог окупував село Серебрянка та просунувся біля сіл Дронівка, Свято-Покровське та у місті Сіверськ Сіверської міської громади, сіл Званівка та Переїзне Званівської сільської територіальної громади та села Пазено Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState у вівторок ввечері.

При цьому Сіверськ та Переїзне позначені як частково окуповані, частково у "сірій" зоні.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів у Бахмутському районі збільшилася на 44,97 км кв, в той час як площа "сірої" зони зменшилася на 36,22 км кв.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 зазначалось, що: "На слов’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено, два боєзіткнення тривають", про окупацію Серебрянки не повідомлялось.

Раніше повідомлялось, що минулого тижня темпи просування ворога складали в середньому 11,8 км кв на добу, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 3,6 кв км свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13,2 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 0,1 кв. км.

Як повідомлялося, загалом у листопаді поточного року ворог окупував 505 кв км української території, що майже вдвічі більше, ніж у вересні.

 

