Сирський: Розроблено комплекс заходів щодо протидії РФ у Покровсько-Мирноградській агломерації

Командування Збройних сил України (ЗСУ) розробило комплекс заходів з протидії планам РФ щодо захоплення Покровська та Мирнограда, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Вчора провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бойові дії на Покровському і Очеретинському напрямках, зокрема безпосередньо в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Сирський зазначив, що противник "не залишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З урахуванням цього розробили комплекс заходів щодо протидії планам ворога", – повідомив він.

Сирський наголосив, що найбільшу увагу було надано питанням сталої логістики підрозділів Сил оборони України, а також протидії використанню противником FPV-дронів, розвідувальних БпЛА, артилерії та мінометів. "Відпрацювали додаткові варіанти дій за різних умов розвитку ситуації", - додав він.