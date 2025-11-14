Інтерфакс-Україна
Події
19:14 14.11.2025

Сирський: Розроблено комплекс заходів щодо протидії РФ у Покровсько-Мирноградській агломерації

1 хв читати
Сирський: Розроблено комплекс заходів щодо протидії РФ у Покровсько-Мирноградській агломерації
Фото: https://www.facebook.com

Командування Збройних сил України (ЗСУ) розробило комплекс заходів з протидії планам РФ щодо захоплення Покровська та Мирнограда, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Вчора провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бойові дії на Покровському і Очеретинському напрямках, зокрема безпосередньо в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Сирський зазначив, що противник "не залишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З урахуванням цього розробили комплекс заходів щодо протидії планам ворога", – повідомив він.

Сирський наголосив, що найбільшу увагу було надано питанням сталої логістики підрозділів Сил оборони України, а також протидії використанню противником FPV-дронів, розвідувальних БпЛА, артилерії та мінометів. "Відпрацювали додаткові варіанти дій за різних умов розвитку ситуації", - додав він.

 

Теги: #план #покровськ #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:08 13.11.2025
Сирський розповів начальнику Генштабу Франції, де тривають найзапекліші бої, обговорив питання підготовки пілотів Mirage

Сирський розповів начальнику Генштабу Франції, де тривають найзапекліші бої, обговорив питання підготовки пілотів Mirage

11:51 13.11.2025
Зеленський: Будь-яке рішення щодо виведення військ із Покровська є справою військових командирів

Зеленський: Будь-яке рішення щодо виведення військ із Покровська є справою військових командирів

08:23 13.11.2025
Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

17:33 12.11.2025
Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

15:05 12.11.2025
Ворожий масований штурм Покровська на легкій техніці мав частковий успіх, пошуково-ударні дії продовжуються - ДШВ

Ворожий масований штурм Покровська на легкій техніці мав частковий успіх, пошуково-ударні дії продовжуються - ДШВ

21:47 11.11.2025
Сирський: ЗС України нарощують підготовку екіпажів БПЛА та впроваджують стійкіші до РЕБ тактики й платформи

Сирський: ЗС України нарощують підготовку екіпажів БПЛА та впроваджують стійкіші до РЕБ тактики й платформи

11:58 11.11.2025
Сирський: у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника

Сирський: у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника

11:50 11.11.2025
Ворог активізував зусилля з проникнення до Покровська через південні околиці, зараз у місті понад 300 росіян

Ворог активізував зусилля з проникнення до Покровська через південні околиці, зараз у місті понад 300 росіян

20:27 08.11.2025
Ворог безуспішно штурмує північні околиці Покровська

Ворог безуспішно штурмує північні околиці Покровська

16:53 08.11.2025
DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

ВАЖЛИВЕ

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

ОСТАННЄ

Свириденко: Уряд пропонує на 2026р. 10,6 млрд грн дотацій для прифронтових територій і 30,9 млрд грн для територій, які втратили доходи

Київщина у 2025р. спрямувала 2,8 млрд грн. на підтримку сил безпеки та оборони - на 400 млн грн більше, ніж торік

Коломойський переконаний, що Міндіч не міг очолювати схему корупції в енергетиці і з нього зробили "стрілочника"

ДПС: Для отримання податкової знижки необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3 тис. осіб – Мінрозвитку

У Києві рух транспорту мостом Метро через Дніпро 15–16 листопада частково обмежуватимуть

Магістральний водогін на Миколаївщині реконструюють за EUR3,6 млн гранту від Impact Fund Denmark - Nefco

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

На Херсонщині дістали поранень четверо цивільних через ворожі обстріли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА