20:30 16.12.2025

Росіяни атакували південь Одещини, обійшлося без постраждалих – ОВА

Росіяни атакували південь Одещини, обійшлося без постраждалих – ОВА

Російські окупанти вдень у вівторок, 16 грудня, атакували південь Одещини ударними безпілотниками, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На щастя, минулося без постраждалих. Пошкоджено об’єкти цивільного та транспортного призначення", - написав Кіпер в телеграм-каналі.

Він зазначив, що усі уповноважені служби працюють над усуненням наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росіян проти цивільного населення Одещини.

 

