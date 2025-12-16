20:30 16.12.2025
Росіяни атакували південь Одещини, обійшлося без постраждалих – ОВА
Російські окупанти вдень у вівторок, 16 грудня, атакували південь Одещини ударними безпілотниками, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"На щастя, минулося без постраждалих. Пошкоджено об’єкти цивільного та транспортного призначення", - написав Кіпер в телеграм-каналі.
Він зазначив, що усі уповноважені служби працюють над усуненням наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росіян проти цивільного населення Одещини.