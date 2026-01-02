Росіяни вдарили по Харкову "Іскандерами", постраждали 30 осіб

Фото: Харківська ОВА

Станом на 17:05 кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по центру Харкова зросла до 30 осіб.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За інформацією Харківської облпрокуратури, для удар по житловому масиву ЗС РФ застосували дві ракети типу "Іскандер."

"Харків. Щонайменше 25 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки по центру Харкова: прокурори документують воєнний злочин. Пошкоджено низку житлових будинків, магазини, кафе, супермаркет тощо", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).