Інтерфакс-Україна
Події
15:17 16.12.2025

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

1 хв читати
Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський
Фото: Офіс президента України /https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський називає членство України в Європейському союзі невід'ємною частиною гарантій безпеки Україні з боку країн Європи.

"Сильні гарантії для України – це гарантії Європейського союзу, економічні гарантії безпеки для України, це членство в Європейському союзі. Ми розглядаємо все це як блок гарантій безпеки і вважаємо, що якщо наші партнери готові підтримати гарантії безпеки для України, то наше відношення, що наше членство в Європейському союзі партнери підтримають. Не можу сказати коли, які ще можуть бути умови ті чи інші, але це рамкове наше розуміння і багатьох, до речі, партнерів щодо гарантій безпеки", - сказав Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом пресконференції у вівторок.

Теги: #гарантії_безпеки #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 16.12.2025
Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

15:45 16.12.2025
Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

15:33 16.12.2025
Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

15:09 16.12.2025
Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

13:55 16.12.2025
Зеленський: Путін вірить лише в силу та гроші, тому російські активи можуть і повинні бути використані для захисту від агресії Росії

Зеленський: Путін вірить лише в силу та гроші, тому російські активи можуть і повинні бути використані для захисту від агресії Росії

12:45 16.12.2025
Президенти України й Молдови обговорили двосторонню співпрацю та спільний шлях до членства у Євросоюзі

Президенти України й Молдови обговорили двосторонню співпрацю та спільний шлях до членства у Євросоюзі

09:54 16.12.2025
Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

01:15 16.12.2025
Зеленський сподівається на зустріч з Трампом після доопрацювання документів ближче до кінцевого варіанту

Зеленський сподівається на зустріч з Трампом після доопрацювання документів ближче до кінцевого варіанту

23:19 15.12.2025
В Берліні проходять розширені переговори лідерів України та Європи з представниками США

В Берліні проходять розширені переговори лідерів України та Європи з представниками США

22:32 15.12.2025
Зеленський: Ми обговорюємо гарантії безпеки. І перед тим, як робити ті чи інші кроки на полі бою, військо й цивільне населення повинні мати чітке розуміння

Зеленський: Ми обговорюємо гарантії безпеки. І перед тим, як робити ті чи інші кроки на полі бою, військо й цивільне населення повинні мати чітке розуміння

ВАЖЛИВЕ

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України

Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

Освітній омбудсмен Лещик: у нас освіта відділена від релігії, я до цього ставлюся досить жорстко

Спроможність Служби освітнього омбудсмена дуже обмежена і не вистачає представників на місцях - Лещик

ОСТАННЄ

Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

Прем’єр Нідерландів сподівається на ухвалення Єврорадою рішення щодо фінансування потреб України за допомогою заморожених російських активів

Міносвіти: 19 закладів освіти отримали сучасну агротехніку в межах проекту з JICA

Рада надала право центрам рекрутингу ЗСУ вести реєстр призовників

У Києві чоловік підпалив відділення Укрпошти, вважаючи, що допомагає СБУ

Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України

Росіянина, який катував цивільне населення під час окупації Липецької ОТГ, заочно засуджено до 12 років ув’язнення

Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

СБУ та Нацполіція затримали одну із керівниць окупаційного Центру зайнятості "ДНР"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА