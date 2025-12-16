Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

Фото: Офіс президента України /https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський називає членство України в Європейському союзі невід'ємною частиною гарантій безпеки Україні з боку країн Європи.

"Сильні гарантії для України – це гарантії Європейського союзу, економічні гарантії безпеки для України, це членство в Європейському союзі. Ми розглядаємо все це як блок гарантій безпеки і вважаємо, що якщо наші партнери готові підтримати гарантії безпеки для України, то наше відношення, що наше членство в Європейському союзі партнери підтримають. Не можу сказати коли, які ще можуть бути умови ті чи інші, але це рамкове наше розуміння і багатьох, до речі, партнерів щодо гарантій безпеки", - сказав Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом пресконференції у вівторок.