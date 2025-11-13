Інтерфакс-Україна
16:08 13.11.2025

Сирський розповів начальнику Генштабу Франції, де тривають найзапекліші бої, обговорив питання підготовки пілотів Mirage

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Французької Республіки генералом Фабʼєном Мандоном, якого поінформував про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій.

"Ситуація на лінії фронту залишається складною. Найзапекліші бої тривають у районах Куп’янська, Лимана, Сіверська, Костянтинівки, Покровська, Мирнограда та Гуляйполя. Під час розмови обговорили ключові потреби ЗСУ - зокрема, питання підготовки пілотів літаків Mirage, посилення протиповітряної оборони та низку інших важливих аспектів оборонної співпраці", - написав головком у соцмережах.

Сирський подякував генералу Мандону та французьким збройним силам за військову підтримку, надану Збройним силам України.

"Чітка позиція є прикладом послідовної та непохитної підтримки нашої держави у боротьбі за незалежність. Особливо ми вітаємо лідерську позицію президента Франції Емануеля Макрона щодо консолідації зусиль партнерів довкола ідеї розгортання Багатонаціональних сил в Україні у якості гарантій безпеки", - наголосив він.

Також Сирський подякував за надану військову техніку та боєприпаси та за активну участь Франції у діяльності "Коаліцій спроможностей збройних сил" на підтримку України.

