26 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

26 грудня 2025 року відзначають День листів подяки, День скигліїв, День подарунків, Міжнародний день круп’є.

У Словенії - День незалежності та єдності.

Православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, Собор Пресвятої Богородиці.

День листів подяки

День "Листів подяки" відзначають 26 грудня. Ця корисна й святкова щорічна ініціатива, що походить зі США, яка покликана нагадати про важливість письмового вираження вдячності: листів, карток чи нотаток, в яких ми дякуємо за підтримку, подарунки чи добрі справи.

День подарунків

День подарунків припадає на 26 грудня. Свято щороку відзначається переважно в тих країнах, що історично пов’язані з Великобританією та в деяких європейських країнах.

Міжнародний день круп’є

Міжнародний день круп’є відзначається щорічно 26 грудня. Потреба у новій професії виникла з появою перших гральних домів, які з’явилися понад 300 років тому.

День скигліїв

День скигліїв відзначають 26 грудня, це подія, присвячена тому, щоб поскаржитися! Але не просто так: метою є подивитися на власну схильність бурчати, сміятися над цим і, найважливіше, навчитися спрямовувати увагу на позитив.

Народилися в цей день:

270 років від дня народження Томаша Каєтана Венгерського (1755-1787), польського поета, перекладача;

100 років від дня народження Таїсії Василівни Пономаренко (1925-2002), української співачки;

75 років від дня народження Володимира Миколайовича Єсипка (Єсипок) (1950), українського співака-бандуриста, педагога, музично-громадського діяча.

Ще цього дня:

1908 - Перемігши нокаутом канадця Томмі Бернса в 14 раунді бою, який відбувся в австралійському місті Сідней, Джек Джонсон став першим афроамериканцем, який здобув титул чемпіона світу з боксу в надважкій категорії;

1918 - Проголошено відновлення УНР і сформовано уряд держави — Раду Народних Міністрів УНР;

1931 - У Токіо засновано автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в "Nissan". Першою продукцією компанії були автомобілі і вантажівки, що випускались під торговою маркою Datsun;

1935 - На Гавайських островах зроблена спроба зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням;

1946 - У Лас-Вегасі відкрився готель "Фламінго", побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелом. З цього дня почалося перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу;

1991 - Національним банком України зареєстрований Експобанк, як комерційний банк (реєстраційний № 75);

2004 - Найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії. Стався в Індійському океані, на північ від острова Суматра;

2004 - В Україні проведено переголосування другого туру 26 грудня 2004, на якому перемогу здобув Віктор Ющенко;

2023 - Знищено російський ВДК "Новочеркаськ".

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста

Воєначальник Євстратій, що був таємним християнином, наважився на відкриту розповідь про власну віру, за це був підданий катуванням: його били, надівали залізні чоботи, палили вогнем. Після цих жорстоких мук його живцем спалили, а мученику Авксентію відрубали голову. Побачивши їхню мученицьку смерть, святий Мардарій, котрий був з простого народу, також сповідав свою віру і був повішений вниз головою.

Собор Пресвятої Богородиці

Собор Пресвятої Богородиці присвячений не лише Богоматері, а також і близьким Діві Марії та Ісусу. У цей час згадують Йосипа Обручника, чоловіка Діви Марії, царя Давида, який був земним предком Ісуса Христа, святого Якова, сина від першого шлюбу Йосипа Обручника. Оскільки свято присвячене кільком святим, які брали участь у порятунку Немовляти, то воно називається Собором.

Цього дня в церкві згадують, як наступного дня після народження Ісуса Марії та Йосипу з'явився ангел і попередив, що цар Ірод хоче вбити всіх немовлят Віфлеєму, щоб знищити Месію. Йосип разом з Яковом супроводжував Діву Марію і новонародженого Ісуса до Єгипту, де вони будуть у безпеці.

Іменини:

Лука, Степан, Федір, Антоніна.

З прикмет цього дня:

Мороз і сніг обіцяють холодне літо, а сніг, що прилипає до долоні або співи синиць, віщують тепло та відлигу; якщо північний вітер – до сильного похолодання, зграї ворон – до хуртовини. Також вважається, що погода цього дня визначатиме погоду в січні, а якщо вранці ясно – до гарного врожаю проса.