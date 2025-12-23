Інтерфакс-Україна
Події
13:01 23.12.2025

Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році

1 хв читати
Повітряні сили Збройних сил України отримають від Франції неназвану кількість комплексів протиповітряної оборони SAMP/T NG, який стане "найпотужнішою системою ППО в Силах оборони, повідомляє канал French Aid to Ukraine.

"У 2026 році Франція поставить українським Повітряним силам неназвану кількість систем SAMP/T NG. SAMP/T NG стане найпотужнішою системою протиповітряної оборони в Україні. З Різдвом Христовим!" - йдеться у повідомлені у соцмережі Х.

За повідомленням, компанія-виробник Thales "щойно підтвердила" введення в експлуатацію системи SAMP/T NG у Франції та Італії, а перші поставки заплановано на 2026 рік. Це означає, що перші системи SAMP/T NG будуть поставлені в Україну в тому ж році.

Раніше повідомлялось, 17 листопада Україна та Франція підписали угоду, яка передбачає, зокрема, придбання систем протиповітряної оборони SAM/T нового покоління, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

 

Теги: #samp_t #війна #франція #пс_зсу

