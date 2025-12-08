Париж виступає проти використання заморожених у французьких банках активів РФ - ЗМІ

Французька сторона не підтримує ідею про використання на потреби Києва російських активів, які заморожені в комерційних банках у Франції, повідомляє в понеділок видання Financial Times.

"Французькі офіційні особи підтримують ідею репараційного кредиту для України, але вказують, що виступають проти схеми, яка включає активи, що знаходяться в комерційних банках", - йдеться в повідомленні.

Згідно з виданням, в Парижі наполягають на тому, що такі банки мають "інші зобов’язання за контрактами" на відміну від депозитарію Euroclear.

Крім того, FT пише, що Франція "приховала всі деталі" про фінансові інститути, в яких зберігаються російські активи, і про те, як використовуються отримані від них доходи. У Парижі зазначили, що це пов’язано з "конфіденційним характером" таких даних.

Раніше в грудні видання Politico повідомляло, що ЄК підготувала проект про видачу Києву так званого "репараційного кредиту" на суму 165 млрд євро за рахунок заморожених активів РФ. В основному ці активи зберігаються в Бельгії. За даними видання, 115 млрд євро підуть на фінансування оборонної промисловості України, 50 млрд євро повинні покрити бюджетні потреби Києва; ще 45 млрд євро пакету використовують для погашення позики G7 Україні.

Але проти подібних пропозицій виступає Бельгія. Минулої середи глава бельгійського МЗС Максим Прево заявив, що побоювання Бельгії щодо використання заморожених активів РФ Євросоюзом не почуті.

"Нам потрібні гарантії і розподіл ризиків з Euroclear і Бельгією. Наші занепокоєння законні і обґрунтовані. Неприпустимо використовувати ці кошти, залишаючи нас одних перед обличчям фінансового ризику", - сказав Прево.

Пізніше FT з посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк відмовився стати фінансовим гарантом у разі передачі коштів Києву в рамках "репараційного кредиту" Україні.