12:58 02.12.2025

Російські спецслужби поширюють фейк про нібито плани Франції залучити ПВК до "прямої участі" у війні проти РФ – ЦПД

Служба зовнішньої розвідки РФ опублікувала черговий пропагандистський вкид: цього разу – про нібито плани Франції залучити приватні військові компанії до "прямої участі" у війні проти РФ, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"сзр рф посилається на французький урядовий декрет і стверджує, що він начебто дозволяє ПВК брати участь у бойових діях на боці України. Пропагандисти стверджують, що представники французьких ПВК потрібні Україні для роботи у мобільних групах ППО та на озброєнні, яке надала Франція. Мета таких заяв очевидна: кремль намагається перекласти відповідальність за продовження війни на європейські країни, створюючи враження, що саме вони "підштовхують" Україну до боротьби", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що подібні фейки сзр видавала неодноразово, тоді як насправді єдиною причиною затяжної війни є російська агресія та відмова кремля припинити бойові дії.

"сзр рф також намагається підтримувати вигідний для режиму наратив, ніби росія воює не з Україною, а з "усім колективним Заходом". Це дозволяє пояснювати внутрішній аудиторії тривалість війни та втрати, формуючи ілюзію, що рф протистоїть "переважаючим силам", - наголосили в ЦПД.

Теги: #цпд #пропаганда #франція #фейк_рф

