Макрон: жодні кордони не повинні бути змінені силою, а Україна ніколи не повинна бути вразливою

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що жодні кордони не повинні змінюватися силою, а Україна ніколи не повинна бути вразливою, він висловив підтримку зусиллям США щодо встановлення миру в Україні та наголосив на необхідності посилення 28-пунктного плану, а також на важливості координації з Києвом і Вашингтоном.

"Разом з нашими європейськими партнерами та партнерами з G7 ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру в Україні. Це свідчить про одне: всі хочуть миру, окрім Росії, яка вперто продовжує бомбити Україну", - зазначив Макрон у дописі, оприлюдненому в соцмережі X.

Макрон підкреслив, що план з 28 пунктів має бути посилений, а будь-які рішення щодо ЄС або НАТО повинні погоджуватися їхніми членами. Він додав: "Жодні кордони не повинні бути змінені силою, а Україна ніколи не повинна бути вразливою. Будь-яке рішення, що стосується Європейського Союзу або НАТО, має бути схвалене їхніми членами".

Джерело: https://x.com/emmanuelmacron/status/1992308194572447929?s=46