Інтерфакс-Україна
Події
02:49 23.11.2025

Макрон: жодні кордони не повинні бути змінені силою, а Україна ніколи не повинна бути вразливою

1 хв читати

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що жодні кордони не повинні змінюватися силою, а Україна ніколи не повинна бути вразливою, він висловив підтримку зусиллям США щодо встановлення миру в Україні та наголосив на необхідності посилення 28-пунктного плану, а також на важливості координації з Києвом і Вашингтоном.

"Разом з нашими європейськими партнерами та партнерами з G7 ми вітаємо зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру в Україні. Це свідчить про одне: всі хочуть миру, окрім Росії, яка вперто продовжує бомбити Україну", - зазначив Макрон у дописі, оприлюдненому в соцмережі X.

Макрон підкреслив, що план з 28 пунктів має бути посилений, а будь-які рішення щодо ЄС або НАТО повинні погоджуватися їхніми членами. Він додав: "Жодні кордони не повинні бути змінені силою, а Україна ніколи не повинна бути вразливою. Будь-яке рішення, що стосується Європейського Союзу або НАТО, має бути схвалене їхніми членами".

Джерело: https://x.com/emmanuelmacron/status/1992308194572447929?s=46

Теги: #план #думка #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:23 23.11.2025
У Швейцарії європейські лідери обговорять план Трампа та вимагатимуть відмови від ідеї передачі Донбасу Росії

У Швейцарії європейські лідери обговорять план Трампа та вимагатимуть відмови від ідеї передачі Донбасу Росії

00:28 23.11.2025
Стармер після розмови із Зеленським провів консультації з Трампом щодо мирного плану

Стармер після розмови із Зеленським провів консультації з Трампом щодо мирного плану

23:41 22.11.2025
Грем: Трамп забезпечить, щоб Україна була вільною та суверенною державою із здатністю захистити себе

Грем: Трамп забезпечить, щоб Україна була вільною та суверенною державою із здатністю захистити себе

22:27 22.11.2025
Орбан виступає проти додаткової допомоги Україні та підтримує план США щодо територіальних поступок

Орбан виступає проти додаткової допомоги Україні та підтримує план США щодо територіальних поступок

21:59 22.11.2025
США попередили союзників про можливі гірші умови, якщо Україна відмовиться від мирного плану

США попередили союзників про можливі гірші умови, якщо Україна відмовиться від мирного плану

21:52 21.11.2025
Ексміністр Кулеба: В угоді США й РФ немає нових ідей, Україна має обрати між переговорами та продовженням боротьби

Ексміністр Кулеба: В угоді США й РФ немає нових ідей, Україна має обрати між переговорами та продовженням боротьби

21:05 21.11.2025
Історик Снайдер пояснює, чому російський план, який просувають США для України, не спрацює

Історик Снайдер пояснює, чому російський план, який просувають США для України, не спрацює

20:19 20.11.2025
Цивілізований світ не може дозволити собі неправове вилучення активів РФ, наші партнери розбудовують правові механізми конфіскації – думка

Цивілізований світ не може дозволити собі неправове вилучення активів РФ, наші партнери розбудовують правові механізми конфіскації – думка

15:55 20.11.2025
Київщина отримає 260 сучасних автобусів від регіону Іль-де-Франс – ОВА

Київщина отримає 260 сучасних автобусів від регіону Іль-де-Франс – ОВА

18:19 17.11.2025
Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ

Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 162 бойові зіткнення

Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками: 19 людей поранено, серед них троє дітей

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 81 од. спецтехніки - Генштаб

23 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Пожежа на Черкащині забрала життя чотирьох дітей, ще одна постраждала – ДСНС

ОВА: Шестеро поранених в результаті обстрілу Запоріжжя, пошкоджені будівлі та автівки

Сили оборони відбили з початку доби 157 бойових зіткнень - Генштаб

Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, виникли пожежі – обладміністрація

Конкурс на наглядраду "Енергоатому" буде проведений за повною процедурою за порадою послів G7

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА