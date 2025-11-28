Інтерфакс-Україна
Події
20:34 28.11.2025

Лувр підвищить на 45% ціни на квитки для туристів з країн поза ЄС з 14 січня

Паризький Лувр підвищить на 45% вартість квитків для більшості туристів з країн, що не входять до Європейського союзу.

Завдяки цьому кроку річні доходи музею збільшаться на 15-20 млн євро, що допоможе фінансуванню реставрації музею, пишуть західні ЗМІ.

З 14 січня індивідуальні відвідувачі з країн, що не входять до Європейської економічної зони (Євросоюз, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія), будуть платити 32 євро, повідомив представник музею в п'ятницю. Квитки для відвідувачів у складі груп з акредитованими гідами будуть коштувати 28 євро.

У 2024 році Лувр відвідали 8,7 млн осіб, з яких 69% були іноземцями. Перше місце за кількістю відвідувань музею займають американські туристи (13%). На китайців припадає близько 6%.

