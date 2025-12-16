Інтерфакс-Україна
Події
21:05 16.12.2025

Сибіга обговорив із керівництвом МКС притягнення до відповідальності за злочини, скоєні в Україні внаслідок агресії РФ

1 хв читати
Сибіга обговорив із керівництвом МКС притягнення до відповідальності за злочини, скоєні в Україні внаслідок агресії РФ
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Гаазі, Нідерланди, зустріч із керівництвом Міжнародного кримінального суду, під час якої, зокрема, обговорив притягнення до відповідальності за основні міжнародні злочини, скоєні в Україні внаслідок російської агресії.

У зустрічі брали участь заступницею керівника Офісу Президента Ірина Мудра та президентка МКС суддя Акане, реєстратор Завала Гілер та команда Офісу прокурора.

"Притягнення до відповідальності за основні міжнародні злочини, скоєні в Україні внаслідок російської агресії, є наріжним каменем справедливого й тривалого миру. Міжнародне право має бути зобов’язанням, а не декларацією. Ми вдячні Суду за зусилля, спрямовані на забезпечення справедливості для українського народу та притягнення винних у найтяжчих злочинах до відповідальності", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі МЗС у вівторок.

Також очільник МЗС та керівництво Суду обговорили важливість збору доказів через польовий офіс МКС в Україні.

"Це має вирішальне значення для видачі нових ордерів на арешт воєнних злочинців і забезпечення правосуддя. В Україні ми розглядаємо інфраструктуру відповідальності як невід’ємний елемент гарантій безпеки та архітектури безпеки для України", - підсумував міністр.

 

Теги: #мзс #мкс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:49 15.12.2025
Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

19:39 14.12.2025
МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

22:18 12.12.2025
МЗС Туреччини закликає до негайного припинення війни на тлі атаки РФ на судно турецької компанії в порту Чорноморська

МЗС Туреччини закликає до негайного припинення війни на тлі атаки РФ на судно турецької компанії в порту Чорноморська

18:54 10.12.2025
Посла України в Ізраїлі викликали до МЗС після критики на адресу Нетаньягу – ЗМІ

Посла України в Ізраїлі викликали до МЗС після критики на адресу Нетаньягу – ЗМІ

20:08 09.12.2025
Глави МЗС України та Італії обговорили мирні зусилля та подальші кроки на підтримку України

Глави МЗС України та Італії обговорили мирні зусилля та подальші кроки на підтримку України

23:23 08.12.2025
Глави МЗС України та Бельгії обговорили військову допомогу Україні, зокрема заплановану передачу F-16

Глави МЗС України та Бельгії обговорили військову допомогу Україні, зокрема заплановану передачу F-16

22:27 06.12.2025
Сибіга і глава МЗС Болгарії обговорили мирні ініціативи та подальші кроки співпраці

Сибіга і глава МЗС Болгарії обговорили мирні ініціативи та подальші кроки співпраці

19:05 04.12.2025
МЗС Туреччини викликало представників дипмісій України та РФ "через поширення війни у Чорному морі"

МЗС Туреччини викликало представників дипмісій України та РФ "через поширення війни у Чорному морі"

21:58 03.12.2025
Умєров у Брюсселі зустрівся з главою МЗС Туреччини

Умєров у Брюсселі зустрівся з главою МЗС Туреччини

14:33 21.08.2025
У ЄС не згодні із санкціями США щодо суддів МКС

У ЄС не згодні із санкціями США щодо суддів МКС

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль за результатами "Рамштайн" розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України

в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

ОСТАННЄ

Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

Стармер розпорядився провести термінову перевірку іноземного втручання у британську політику- ЗМІ

Трамп підписав указ, який ще більше обмежує в'їзд іноземців на територію США

Двох цивільних поранено внаслідок удару російського БпЛА в Запоріжжі – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 255 ворожих атак - Генштаб

Безплатні шкільні обіди будуть доступні для всіх школярів з 2026р - Бережна

Енергопостачання відновили для 220 тисяч домогосподарств в Одеській області - МВА

Ворог окупував Серебрянку та просунувся у Бахмутському районі на Донеччині – DeepState

Україна і Польща визначили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026р

Зеленський зустрівся з воїнами, які проходять реабілітацію у Нідерландах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА