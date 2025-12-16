Сибіга обговорив із керівництвом МКС притягнення до відповідальності за злочини, скоєні в Україні внаслідок агресії РФ

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Гаазі, Нідерланди, зустріч із керівництвом Міжнародного кримінального суду, під час якої, зокрема, обговорив притягнення до відповідальності за основні міжнародні злочини, скоєні в Україні внаслідок російської агресії.

У зустрічі брали участь заступницею керівника Офісу Президента Ірина Мудра та президентка МКС суддя Акане, реєстратор Завала Гілер та команда Офісу прокурора.

"Притягнення до відповідальності за основні міжнародні злочини, скоєні в Україні внаслідок російської агресії, є наріжним каменем справедливого й тривалого миру. Міжнародне право має бути зобов’язанням, а не декларацією. Ми вдячні Суду за зусилля, спрямовані на забезпечення справедливості для українського народу та притягнення винних у найтяжчих злочинах до відповідальності", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі МЗС у вівторок.

Також очільник МЗС та керівництво Суду обговорили важливість збору доказів через польовий офіс МКС в Україні.

"Це має вирішальне значення для видачі нових ордерів на арешт воєнних злочинців і забезпечення правосуддя. В Україні ми розглядаємо інфраструктуру відповідальності як невід’ємний елемент гарантій безпеки та архітектури безпеки для України", - підсумував міністр.