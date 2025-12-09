Інтерфакс-Україна
Події
21:49 09.12.2025

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Фото: https://www.facebook.com

Українські війська змогли повернути під контроль 13 кв км міста Покровськ Донецької області з 29, при тому що восени там Сил оборони не було зовсім, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Під час спілкування з ЗМІ у вівторок він повідомив, що в майбутньому планується нарощувати чисельність українських військ в місті.

При цьому головнокомандувач наголосив, що Покровск разом з сусіднім Мирноградом не оточений противником, але там ускладнена логістика.

У той же час Сирський підтвердив відведення українських військ з району сіл Сухий Яр, Лисівка та Новопавлівка на південний схід від міста. "Подальше їх утримання там було недоцільне", - сказав він.

 

Теги: #покровськ #ситуація

