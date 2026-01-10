Інтерфакс-Україна
Події
08:36 10.01.2026

Захисники України в ніч на 10 січня знищили або подавили 94 зі 122 засобів повітряного нападу росіян

1 хв читати
Захисники України в ніч на 10 січня знищили або подавили 94 зі 122 засобів повітряного нападу росіян
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Противник у ніч на 10 січня (з 18:00 9 січня) атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл. - рф, та 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації", - інформують ПС ЗСУ.

 

