Сили оборони перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом

Сили оборони перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом, повідомила пресслужба 7 корпус десантно-штурмових військ.

"За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі", - розповіли в підрозділі.

Там додали, що маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту.

Також зазначається, що ситуація у районі Мирнограду залишається складною. Ворог активно обстрілює Мирноград з допомогою КАБів і за минулий тиждень росіяни скинули на місто 21 авіабомбу.

Джерело: https://t.me/corps7DSHV/874