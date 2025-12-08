Інтерфакс-Україна
Події
22:44 08.12.2025

Сили оборони перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом

1 хв читати

Сили оборони перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом, повідомила пресслужба 7 корпус десантно-штурмових військ.

"За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі", - розповіли в підрозділі.

Там додали, що маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту.

Також зазначається, що ситуація у районі Мирнограду залишається складною. Ворог активно обстрілює Мирноград з допомогою КАБів і за минулий тиждень росіяни скинули на місто 21 авіабомбу.

Джерело: https://t.me/corps7DSHV/874

Теги: #рубежі #захисники #мирноград

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 04.12.2025
Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

10:00 04.12.2025
79-та бригада отримала транспорт від "Українських вертольотів" для роботи на передовій

79-та бригада отримала транспорт від "Українських вертольотів" для роботи на передовій

17:51 03.12.2025
Кличко вручив нагороди від столиці захисникам і захисницям до Дня ЗСУ

Кличко вручив нагороди від столиці захисникам і захисницям до Дня ЗСУ

12:45 02.12.2025
Ворог окупував Козацьке на Донеччині, просунувся у Покровську та Мирнограді - DeepState

Ворог окупував Козацьке на Донеччині, просунувся у Покровську та Мирнограді - DeepState

12:19 02.12.2025
У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

18:06 20.11.2025
Кабмін заснував стипендії пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність

Кабмін заснував стипендії пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність

12:50 20.11.2025
Україна повернула 1000 тіл захисників – Коордштаб

Україна повернула 1000 тіл захисників – Коордштаб

13:35 14.11.2025
ДШВ: Мирноград – під контролем українських військових

ДШВ: Мирноград – під контролем українських військових

08:23 13.11.2025
Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

20:42 12.11.2025
У Києві будуть частково компенсувати вартість відпочинку та навчання для киян – Захисників та Захисниць, повідомляє влада

У Києві будуть частково компенсувати вартість відпочинку та навчання для киян – Захисників та Захисниць, повідомляє влада

ВАЖЛИВЕ

Зеленський попросив Свириденко напрацювати коротку рамку щодо економвідновлення для відправки в США

Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

Суд застосував запобіжний захід до помічника народної депутатки Скороход - застава 1,514 млн грн.

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

ОСТАННЄ

Глави МЗС України та Бельгії обговорили військову допомогу Україні, зокрема заплановану передачу F-16

Трамп: Європа має бути дуже обережною, оскільки рухається в поганому напрямку

Сибіга заявив про важливість європейської й трансатлантичної єдності заради тривалого миру

Трамп: європейці "безсилі" й можуть лише злитися через їх усунення від угоди щодо України

Переважна частина Сум знеструмлена після масованої ворожої атаки

Зеленський прибув у Брюссель на зустріч з генсеком НАТО та президентами Євроради та Єврокомісії

Зеленський в Лондоні: Важливо, щоб над усіма документами ми працювали разом

Пожежу в складській будівлі в Харкові ліквідовано - ДСНС

Зеленський після зустрічей у Брюсселі вночі полетить до Італії

Уряд Нідерландів ухвалив рішення надати Україні додаткові 700 млн євро підтримки - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА